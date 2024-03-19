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Мария Захарова прокомментировала слова Франции об отсутствии ее военнослужащих на территории Украины

Мария Захарова: Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?

2:02
Мир

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с долей иронии прокомментировала отрицание французскими властями факта присутствия их военнослужащих на территории Украины. Она задалась риторическим вопросом, не отказались ли вновь официальные лица Франции от своих соотечественников.

Мария Захарова: Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?
Фото: commons.wikimedia.org by davric is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее Министерство обороны Франции опровергло сведения о нахождении французских военных на украинской земле и планах по отправке дополнительного воинского контингента туда. Это заявление стало реакцией на слова главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Захарова иронично подчеркнула, что французские власти уже неоднократно открещивались от своих граждан, участвующих в боевых действиях на стороне украинских формирований, несмотря на многочисленные подтверждения их присутствия. В частности, Париж назвал "грубой манипуляцией русских" информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове.

Глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам воевать на Украине, однако эти люди не имеют отношения к вооруженным силам страны, не носят французскую военную форму и не связаны с военными институтами Франции.

Ранее Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент примерно из двух тысяч человек для отправки в зону боевых действий на Украине. По его словам, военное руководство Франции опасается недовольства среди офицеров из-за потерь своих военнослужащих и испытывает проблемы с поиском "добровольцев".

Российское Министерство обороны неоднократно заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне специальной военной операции. В конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации ликвидировано свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, включая 1427 поляков, 466 американцев и 344 британца.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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