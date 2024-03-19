В Америке начинается паника. Бездействие Конгресса ставит под угрозу позиции украинских военных

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на борту самолета президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность бездействием Конгресса по вопросу оказания военной помощи Украине.
По ее словам, украинские военные начали терять позиции на поле боя из-за отсутствия необходимой поддержки со стороны США.
"И поэтому лучшим способом решить этот вопрос является предоставление Украине того, в чем она нуждается", — заявила она.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной целью СВО является защита жителей Донбасса.
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