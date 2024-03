В Америке начинается паника. Бездействие Конгресса ставит под угрозу позиции украинских военных

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на борту самолета президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность бездействием Конгресса по вопросу оказания военной помощи Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license