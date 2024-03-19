В Америке начинается паника. Бездействие Конгресса ставит под угрозу позиции украинских военных

Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия американского конгресса

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на борту самолета президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность бездействием Конгресса по вопросу оказания военной помощи Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По ее словам, украинские военные начали терять позиции на поле боя из-за отсутствия необходимой поддержки со стороны США.

"И поэтому лучшим способом решить этот вопрос является предоставление Украине того, в чем она нуждается", — заявила она.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной целью СВО является защита жителей Донбасса.