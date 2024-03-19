Король Великобритании провел первое мероприятие после слухов о его кончине

Король Англии Карл III после слухов о его кончине уже провел первое мероприятие — встретился с ветеранами Корейской войны. Об этом проинформировали 19 марта в Букингемском дворце.
Ранее в Интернете некоторые СМИ опубликовали новость о якобы кончине короля Карла III. Однако в пресс-службе Букингемского дворца Ребекка Гэвин опровергла эту информацию. Она рассказала РИА Новости, что монарх ведет официальные и личные дела.
Затем и посольство Британии в России опровергло новость о кончине короля.
Утром 19 марта монарх провел встречу с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце. Мероприятие прошло по случаю предстоящего 70-летия подписания перемирия, которое положило конец конфликту.
Принцесса Анна и супруга принца Эдварда Софи собираются провести в Букингемском дворце прием от лица короля в честь этой даты.
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