Король Великобритании провел первое мероприятие после слухов о его кончине

"Развеял слухи": Карл III пообщался с ветеранами Корейской войны после распространения лживой информации о его смерти

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Король Англии Карл III после слухов о его кончине уже провел первое мероприятие — встретился с ветеранами Корейской войны. Об этом проинформировали 19 марта в Букингемском дворце.

Фото: gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее в Интернете некоторые СМИ опубликовали новость о якобы кончине короля Карла III. Однако в пресс-службе Букингемского дворца Ребекка Гэвин опровергла эту информацию. Она рассказала РИА Новости, что монарх ведет официальные и личные дела.

Затем и посольство Британии в России опровергло новость о кончине короля.

Утром 19 марта монарх провел встречу с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце. Мероприятие прошло по случаю предстоящего 70-летия подписания перемирия, которое положило конец конфликту.

Принцесса Анна и супруга принца Эдварда Софи собираются провести в Букингемском дворце прием от лица короля в честь этой даты.