Председатель Народного парламента Республики Сербской заявил, что страна не станет присоединятся к Западу и его антироссийскому курсу

Сербия не присоединится к антироссийскому курсу Запада

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Ненад Стевандич, который является представителем Народного парламента Сербии, во время заседания Госдумы заявил, что страна не будет присоединяться к антироссийской политике Запада.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.

Стевандич сказал, что Республика подвергается наказаниям за действующую политику, но страна все равно не присоединится к "антироссийской истерии". Он указал, что соседним странам, которые поддерживают политический курс Запада, в благодарность хотят дать землю и ресурсы Сербии. Таким образом политик показал, что терпит страна: санкции, обвинения и оскорбления.

Стевандич подчеркнул, что на сегодняшний день Запад пытается навязывать только неолиберальные ценности. А они сдерживают, контролируют свободу и независимость, натравливают народы друг на друга и подчиняют их. И цель у этого — тотальный контроль жизни общества.

Парламентарий считает, что небольшие страны в числе первых почувствовали на своем опыте удар этого нового миропорядка. Он сказал, что Запад предлагал помочь Сербии, но при условии, что страна пойдет против России. Но Республика была непоколебима и "осталась искренним другом" РФ.