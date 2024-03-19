Президенты России и Ирана в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта

Главы России и Ирана в ходе телефонного разговора обсудили обострившуюся кризисную ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты Владимир Путин и Эбрахим Раиси выразили серьезную озабоченность в связи с ростом числа жертв среди мирного населения.
Они так эе отметили катастрофическое ухудшение гуманитарного положения в секторе Газа.
Лидеры двух стран недвусмысленно дали понять, что эскалация насилия и многочисленные человеческие жертвы на оккупированных палестинских территориях вызывают у них крайнюю тревогу. Они подчеркнули необходимость срочного прекращения кровопролития и нормализации ситуации, а также оказания безотлагательной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению в секторе Газа.
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