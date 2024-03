Глава МИД Филиппин заявил, что страна хочет дипломатическим путем решить территориальный спорт с Китаем в ЮКМ

Энрике Манало, который занимает пост министра иностранных дел в Филиппинах, на пресс-конференции с госсекретарем Америки озвучил, что страна настроена на дипломатическое решение конфликта с Китаем в ЮКМ.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State from United States is licensed under Creative Commons CC0 License