Глава МИД Филиппин заявил, что страна хочет дипломатическим путем решить территориальный спорт с Китаем в ЮКМ

Энрике Манало, который занимает пост министра иностранных дел в Филиппинах, на пресс-конференции с госсекретарем Америки озвучил, что страна настроена на дипломатическое решение конфликта с Китаем в ЮКМ.
Манало сказал, что Филиппины сторонятся дипломатического пути разрешения споров. И решение должно соотноситься с интересами страны, с правом на независимость и международным морским правом.
Министр отметил, что взаимопомощь с Америкой укрепляет экономическую безопасность страны. А содружество в области обороны поддерживает общую безопасность Филиппин. Манало считает, что это дает шанс по нахождению приемлемого пути, позволяющего сдержать угрозы безопасности страны.
Напомним, что ранее президент Филиппин сказал, что страна не отвергала предложений КНР по решению территориального конфликта в ЮКМ.
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