Американский миллиардер Нельсон Пельтц заявил, что будет голосовать за Трампа, потому что умственное состояние Байдена вызывает опасения

Financial Times: сомнение в умственных способностях Байдена заставляет голосовать за Трампа

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Согласно сообщению Financial Times, американский миллиардер и инвестор Нельсон Пельтц выразил предпочтение проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах вместо действующего лидера Джо Байдена.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Причиной такого выбора Пельтц назвал опасения по поводу умственных способностей 81-летнего Байдена и его пригодности для поста главы государства.

Миллиардер высказал обеспокоенность ростом иммиграции в США при нынешней администрации, заявив, что страна деградирует. По его словам, он не понимает, кто на самом деле выступает от имени Байдена, поскольку у президента, по его мнению, наблюдаются проблемы с памятью.

Пельтц отметил, что не будет радоваться победе Трампа на выборах, и пока не принял решение о финансировании его кампании. Издание напоминает, что миллиардер является соседом Трампа в Палм-Бич и знаком с ним несколько десятилетий, однако давно не общался с бывшим президентом.

Ранее Пельтц поддерживал кандидатуру сенатора от Южной Каролины Тима Скотта, но после его выбытия из гонки обратил внимание на Трампа из-за опасений по поводу миграционной политики.

В 2020 году миллиардер поддерживал Трампа, но после штурма Капитолия его сторонниками заявил, что сожалеет о своей поддержке.

Байден и Трамп считаются наиболее вероятными кандидатами от демократов и республиканцев на президентских выборах 2024 года. Байден станет старейшим президентом США, если выиграет, ему будет 82 года при вступлении в должность. Несмотря на заверения об отсутствии серьезных проблем со здоровьем, в последнее время у Байдена участились проявления забывчивости и ошибки в выступлениях.