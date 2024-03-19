Американский миллиардер Нельсон Пельтц заявил, что будет голосовать за Трампа, потому что умственное состояние Байдена вызывает опасения

Согласно сообщению Financial Times, американский миллиардер и инвестор Нельсон Пельтц выразил предпочтение проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах вместо действующего лидера Джо Байдена.
Причиной такого выбора Пельтц назвал опасения по поводу умственных способностей 81-летнего Байдена и его пригодности для поста главы государства.
Миллиардер высказал обеспокоенность ростом иммиграции в США при нынешней администрации, заявив, что страна деградирует. По его словам, он не понимает, кто на самом деле выступает от имени Байдена, поскольку у президента, по его мнению, наблюдаются проблемы с памятью.
Пельтц отметил, что не будет радоваться победе Трампа на выборах, и пока не принял решение о финансировании его кампании. Издание напоминает, что миллиардер является соседом Трампа в Палм-Бич и знаком с ним несколько десятилетий, однако давно не общался с бывшим президентом.
Ранее Пельтц поддерживал кандидатуру сенатора от Южной Каролины Тима Скотта, но после его выбытия из гонки обратил внимание на Трампа из-за опасений по поводу миграционной политики.
В 2020 году миллиардер поддерживал Трампа, но после штурма Капитолия его сторонниками заявил, что сожалеет о своей поддержке.
Байден и Трамп считаются наиболее вероятными кандидатами от демократов и республиканцев на президентских выборах 2024 года. Байден станет старейшим президентом США, если выиграет, ему будет 82 года при вступлении в должность. Несмотря на заверения об отсутствии серьезных проблем со здоровьем, в последнее время у Байдена участились проявления забывчивости и ошибки в выступлениях.
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