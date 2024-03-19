Власти Китая выступают за равноправные мирные переговоры между Киевом и Москвой

В КНР заявили о поддержке равноправных переговоров России и Украины

Линь Цзянь, который занимает должность официального представителя МИД КНР, заявил, что власти Китая выступают за то, чтобы переговоры о мире между Россией и Украиной прошли на равноправной основе.

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Цзянь сказал, что Пекин предоставляет всяческое содействие, чтобы продвигать переговоры между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что КНР за справедливые, равноправные встречи, которые будут признаны и Россией, и Украиной.

Дипломат Китая указал, что позиция страны по конфликту не изменилась. Она объективна и справедлива.

Напомним, что ранее издание Politico, ссылаясь на официальные источники, сообщило, что КНР может отказаться принимать участие в переговорах по вопросу Украины, если на этой встрече не будет представителей России.