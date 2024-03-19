Депутат Бундестага Штеффен Котре заявил, что Берлину не надо вмешиваться во внутренние дела РФ

В Германии признали, что Берлину не надо вмешиваться в дела России

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Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре заявил, что победа Владимира Путина на президентских выборах в России является свидетельством его легитимности как главы российского государства.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его мнению, Германии не следует вмешиваться во внутренние дела РФ и оспаривать результаты волеизъявления российских граждан.

Котре критикует позицию официального Берлина, отказывающегося поздравлять Путина с переизбранием. Он утверждает, что никаких доказательств фальсификаций на выборах представлено не было. Напротив, давление Запада на Россию лишь консолидировало российское общество вокруг своего лидера.

Политик призывает к возвращению здравого смысла в отношения между Германией и Россией. По его мнению, конфронтационный курс ослабляет Европу, тогда как взаимовыгодное сотрудничество отвечает ее интересам. Он выступает за отмену санкций, восстановление полноценного политического, экономического и культурного обмена, включая возобновление поставок российского газа.

Котре надеется, что в ближайшие шесть лет произойдет осознание тупиковости нынешней политики Запада в отношении России. Он ссылается на заявления российских официальных лиц о прозрачности и демократичности прошедших выборов, опровергающих навязываемые Западом мифы о их нелегитимности.