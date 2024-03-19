Известный американский предприниматель в недавнем интервью признался, что страдает от депрессии

Илон Маск заявил, что у него депрессия

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Илон Маск, известный американский предприниматель, рассказал о своей борьбе с депрессивными состояниями. В беседе с бывшим телеведущим CNN Доном Лемоном он признался, что периодически испытывает негативные эмоциональные состояния, напоминающие депрессию, которые не связаны с какими-либо внешними факторами или плохими новостями.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для преодоления этих состояний Маск прибегает к медикаментозной терапии, которая, по его словам, помогает ему сохранять ясность мышления в условиях интенсивного рабочего графика, когда он трудится по 16 часов в день. Предприниматель не может позволить себе длительное пребывание в состоянии, когда его мысли затуманены.

Маск считает, что его склонность к депрессии имеет врожденный характер, и не видит препятствий для продолжения работы своих компаний и выполнения государственных контрактов в связи с приемом лекарственных препаратов.