Власти Китая против того, чтобы Тайвань приглашали на третий "саммите за демократию", который пройдет в Сеуле

Линь Цзянь, который занимает должность официального представителя МИД КНР, дал публичное заявление о предстоящем саммите. Он заявил, что правительство Китая не согласно с тем, чтобы на "саммите за демократию" который пройдет в Сеуле, присутствовали представители Тайваня. С предложением о приглашении выступили власти Республики Корея.
В сообщении Цзяня говорится о том, что Китая осуждает это приглашение. И он настаивает на том, чтобы правительство Южной Кореи соблюдало принцип "единого Китая" и не давало трибуну тем, кто желает разделения КНР и независимости острова.
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