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Йенс Столтенберг, находясь с визитом в Грузии, сделал заявление, что альянс имеет причастность к нанесениям ударов по флоту РФ в Черном море

Йенс Столтенберг: НАТО наносит ущерб Черноморскому флоту РФ

1:19
Мир

Во время визита в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал причастность альянса к нанесению ущерба российскому флоту в Черном море и ограничению свободы судоходства для России в этом регионе.

Йенс Столтенберг: НАТО наносит ущерб Черноморскому флоту РФ
Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Столтенберг прибыл в грузинскую столицу после посещения Баку. В Тбилиси он провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны выступили с заявлениями для прессы.

На брифинге генсек НАТО заявил, что вопрос безопасности в Черном море актуален как для Грузии, так и для Североатлантического альянса. По его словам, поддержка со стороны НАТО позволила нанести урон крупным силам российского флота в этом регионе и ограничить свободу навигации России.

Ранее, на прошлой неделе в Брюсселе, Столтенберг открыто признал, что Украина использовала против Черноморского флота РФ ракеты, поставленные НАТО.

В сентябре 2023 года Минобороны России сообщало, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю. Российские ПВО сбили пять ракет, но было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины сообщил, что для атаки использовались британские ракеты Storm Shadow.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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