В Евросоюзе окончательно одобрили решение об увеличении фонда мира для помощи Украине

Петер Сийярто: ЕС приняло решение об увеличении фонда мира на 5 миллиардов евро

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Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза окончательно одобрил решение об увеличении Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для финансирования поставок вооружений на Украину.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. При голосовании Будапешт воздержался.

По словам Сийярто, венгерская сторона конструктивно воздержалась при принятии решения о наращивании средств этого фонда, из которого страны ЕС могут оплачивать передачу оружия Киеву. Министр пояснил, что Венгрия согласилась не блокировать расширение фонда при условии, что Будапешт самостоятельно определит целевое назначение причитающейся ему доли в 50 миллионов евро.

Сийярто напомнил, что Европейский фонд мира создан именно для финансирования поставок вооружений на Украину государствами-членами Евросоюза. Ранее лидеры ЕС договорились выделить дополнительные средства для пополнения этого финансового инструмента в целях продолжения военной поддержки Киева.