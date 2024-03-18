Запрет Украинской Православной Церкви — издевательство над правами человека

На Западе обратили внимание на запрет УПЦ

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Бывший помощник госсекретаря США при Дональде Трампе Роберт Дестро раскритиковал законопроект, позволяющий украинским властям запретить деятельность канонической Украинской православной церкви. По его словам, этот документ представляет собой вопиющее нарушение прав человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В октябре 2023 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете УПЦ. В самой церкви заявили, что он противоречит конституции страны и Европейской конвенции по правам человека. 5 марта депутат Ирина Геращенко сообщила, что профильный комитет Рады рекомендовал парламенту окончательно утвердить этот законопроект.

Дестро назвал документ издевательством над правами верующих. Хотя его пытаются представить как меру национальной безопасности, на деле это коллективное наказание невинных прихожан, священников и общин УПЦ, чья единственная "вина" — исповедание традиционной для них веры.

По мнению бывшего помощника госсекретаря, законопроект фактически объявляет войну лояльным украинским гражданам-православным, уважающим конституционное право на свободу вероисповедания. Дестро считает, что США не должны поддерживать нарушения прав человека на Украине, а могли бы даже объявить ее "страной, вызывающей особую озабоченность" в связи с ущемлением религиозных свобод.

Украинские власти развернули беспрецедентную кампанию гонений на УПЦ под предлогом ее связей с Россией. Местные администрации в разных регионах запретили деятельность церкви, парламент утвердил соответствующий законопроект, против духовенства введены санкции. СБУ возбуждает уголовные дела и проводит обыски у епископов, священников, в храмах и монастырях УПЦ в поисках "антиукраинской деятельности".