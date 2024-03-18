Рассела Бентли: граждане западных стран осознают бессмысленность и опасность действий своих руководителей

Люди на Западе — заложники своих руководителей

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По мнению американского военного корреспондента Рассела Бентли, многие обычные западные граждане осознают бессмысленность действий своих правителей, провоцирующих конфликт с Россией. Это приводит к значительному падению рейтингов поддержки многих западных политиков.

Фото: Openverse by Jocey K is licensed under CC BY-SA 2.0

Бентли отмечает, что по мере укрепления позиций России на международной арене во всех сферах — экономической, политической, культурной и военной — ее противники слабеют. Их население видит и понимает это, что ведет к снижению одобрения провальной политики их лидеров.

Журналист считает, что даже мощная пропаганда на Западе уже не оказывает прежнего воздействия на простых людей. Правда о России и ее миролюбивой политике начинает проникать в массы, несмотря на попытки промывания мозгов.

По словам Бентли, некоторые западные граждане способны распознать истину и просвещать других. Они видят, что у России нет имперских амбиций и агрессивных намерений в отношении стран, не стремящихся уничтожить Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что удовлетворенность американцев позицией их страны на мировой арене упала до 33% — минимума с февраля 2017 года, когда этот показатель составлял 32%. Опрос показал, что 58% респондентов убеждены в отсутствии уважения лидеров других государств к главе Белого дома.