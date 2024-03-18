Линдси Грэм*, выступающий за кредитную, а не безвозмездную поддержку Украины, прибыл в Киев

Республиканский сенатор прибыл в Киев

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, включенный в российский список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, прибыл в Киев, как сообщило посольство США на Украине в соцсетях.

Фото: openverse by Gage Skidmore is licensed under "Lindsey Graham" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее Росфинмониторинг внес Грэма* в соответствующий перечень, а МВД России объявило его в розыск в мае 2023 года. Это произошло после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями сенатора.

В феврале Грэм* угрожал России новыми поставками военной помощи Украине, включением РФ в список стран-спонсоров терроризма и расширением НАТО.

В дальнейшем, он заявил, что Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в форме займов из-за огромного государственного долга США. Ранее бывший президент США Дональд Трамп, считающийся наиболее вероятным кандидатом на выборах 2024 года, предлагал превратить безвозмездную помощь иностранным государствам в кредитные займы.

* — внесен в перечень экстремистов и террористов.