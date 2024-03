Линдси Грэм*, выступающий за кредитную, а не безвозмездную поддержку Украины, прибыл в Киев

Your browser does not support the audio element.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, включенный в российский список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, прибыл в Киев, как сообщило посольство США на Украине в соцсетях.

Фото: openverse by Gage Skidmore is licensed under "Lindsey Graham" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.