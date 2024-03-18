Жозеп Боррель отметил, что после операции ЦАХАЛ сектор Газа превратился в неконтролируемую территорию

Сектор Газа — территория хаоса

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Согласно заявлению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, сектор Газа превратился в неконтролируемую территорию в результате масштабных военных действий израильской армии против палестинского анклава.

Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По его словам, эта область больше не находится под управлением ни ХАМАС, ни Израиля, постепенно превращаясь в зону беспорядка и отсутствия государственной власти, подобно ситуации в Сомали или Сирии.

Боррель отметил, что на таких территориях власть переходит к вооруженным группировкам и контрабандистам. В этих условиях у местных жителей остается лишь два варианта — эмиграция или присоединение к террористическим организациям. Глава европейской дипломатии выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, выступая на международном форуме по гуманитарной помощи в Брюсселе.