Согласно заявлению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, сектор Газа превратился в неконтролируемую территорию в результате масштабных военных действий израильской армии против палестинского анклава.
По его словам, эта область больше не находится под управлением ни ХАМАС, ни Израиля, постепенно превращаясь в зону беспорядка и отсутствия государственной власти, подобно ситуации в Сомали или Сирии.
Боррель отметил, что на таких территориях власть переходит к вооруженным группировкам и контрабандистам. В этих условиях у местных жителей остается лишь два варианта — эмиграция или присоединение к террористическим организациям. Глава европейской дипломатии выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, выступая на международном форуме по гуманитарной помощи в Брюсселе.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.