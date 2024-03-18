Le Figaro: ВС РФ сменили стратегию противостояния с ВСУ

На Западе оценили тактику ВС РФ

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Российские военные адаптировали свою стратегию, применяя давление на украинские войска одновременно по нескольким направлениям, как отмечают французские военные эксперты в репортаже Le Figaro.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По их оценке, такая тактика преследует цель истощить резервы противника множеством непрерывных атак на разных участках фронта. Специалисты подчеркивают, что украинская армия испытывает трудности с удержанием позиций на нескольких передовых рубежах одновременно из-за нехватки личного состава и боеприпасов.

Эксперты отмечают, что такая стратегия "тысячи порезов" направлена на ослабление боеспособности украинской армии путем непрерывного истощения ее ресурсов.

Согласно заявлению российского военного ведомства от 16 марта, применение высокоточного оружия и ударных беспилотников наносит существенный урон украинским силам, а за последнюю неделю были уничтожены три американские зенитно-ракетные комплекса Patriot.