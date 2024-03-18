Le Figaro: ВС РФ сменили стратегию противостояния с ВСУ

Российские военные адаптировали свою стратегию, применяя давление на украинские войска одновременно по нескольким направлениям, как отмечают французские военные эксперты в репортаже Le Figaro.
По их оценке, такая тактика преследует цель истощить резервы противника множеством непрерывных атак на разных участках фронта. Специалисты подчеркивают, что украинская армия испытывает трудности с удержанием позиций на нескольких передовых рубежах одновременно из-за нехватки личного состава и боеприпасов.
Эксперты отмечают, что такая стратегия "тысячи порезов" направлена на ослабление боеспособности украинской армии путем непрерывного истощения ее ресурсов.
Согласно заявлению российского военного ведомства от 16 марта, применение высокоточного оружия и ударных беспилотников наносит существенный урон украинским силам, а за последнюю неделю были уничтожены три американские зенитно-ракетные комплекса Patriot.
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