Эрик Земмур обвиняет Макрона в попытке посеять страх среди французов из-за "российской угрозы"

Во Франции раскритиковали Макрона из-за его риторики о "российской угрозе"

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Президент Франции Эммануэль Макрон использует риторику о мнимой "российской угрозе", чтобы посеять страх среди французов и заручиться их поддержкой, утверждает Эрик Земмур, бывший кандидат в президенты и лидер ультраправого движения "Отвоевание".

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Земмур заявил, что Макрон стремится не запугать российского лидера Владимира Путина, а сплотить французов перед лицом предполагаемой опасности. Он обвинил Макрона в использовании тактики запугивания и манипуляции массами, заявляя о "войне, которая касается всех нас".

Осуждая воинственные заявления Макрона, Земмур подчеркнул, что о войне можно говорить только при наличии достойной армии, отметив, что на Украине ежедневно уничтожается до 10 западных танков, в то время как у Франции их всего 200. Он призвал Францию проводить независимую внешнюю политику.

Опрос, проведенный Ifop для Journal du Dimanche (JDD), показал, что лишь 28% французов одобряют действия Макрона. На предстоящих выборах в Европарламент партия президента значительно отстает от ультраправого "Национального объединения" (RN), которое пользуется поддержкой 31% избирателей по сравнению с 18% за коалицию Макрона.

Ранее Макрон объявил о создании "девятой коалиции" для поставки Украине ракет средней и большой дальности. Он также заявил о готовности Франции сделать все, чтобы Россия "не вышла победителем из этой войны". По его словам, лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.

Высказывания Макрона вызвали резкую критику со стороны членов НАТО, включая Германию, и политических сил во Франции. Лидеры всех партий обвинили Макрона в вовлечении Парижа в конфликт, легкомыслии и отсутствии консультаций с парламентом по этим вопросам.

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих солдат на Украину, и подчеркнули, что НАТО в целом не планирует этого делать. Шольц также исключил передачу Украине крылатых ракет Taurus.

В Кремле заявили, что обратили внимание на слова Макрона о возможности отправки военных на Украину и о его цели нанести России стратегическое поражение. Москва отметила, что многие страны-участницы парижской встречи по Украине "сохраняют трезвый взгляд на потенциальные риски таких действий".

В интервью Дмитрию Киселеву Путин предположил, что у Макрона есть обида на Москву из-за предполагаемого вытеснения Франции из Африки Россией. Путин подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела африканских стран, а они сами выбирают сотрудничество с российскими компаниями.

Путин также прокомментировал антироссийские высказывания Макрона по Украине. Он предупредил, что ввод европейских войск на Украину не повлияет на ситуацию на поле боя и лишь усугубит положение Киева. В ответ на заявление Макрона об отсутствии красных линий в поддержке Украины Путин заявил, что у России также не будет ограничений в отношении стран, придерживающихся такого подхода.

Путин также выразил мнение, что Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, заявив, что "еще не все потеряно".