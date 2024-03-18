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Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС сегодня могут договорить по поводу использования активов РФ

Крах экономики не остановит: в ЕС заявили, что хотят решить вопрос с активами РФ сегодня

0:50
Мир

Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выразил надежду на достижение политического единогласия среди министров иностранных дел ЕС в понедельник относительно использования прибыли от замороженных российских активов для поддержки Украины.

Крах экономики не остановит: в ЕС заявили, что хотят решить вопрос с активами РФ сегодня
Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Боррель заявил перед началом очередного министерского совещания в Брюсселе, что намерен добиться окончательного политического соглашения по использованию непредвиденной прибыли от замороженных российских активов. Он подчеркнул, что надеется на принятие решения, которое позволит использовать именно прибыль от активов России, а не сами средства, для укрепления возможностей финансирования оборонных нужд Украины.

Ранее в иностранных СМИ публиковались материалы, позволяющие оценить возможные последствия подобных решений для ЕС. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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