Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС сегодня могут договорить по поводу использования активов РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выразил надежду на достижение политического единогласия среди министров иностранных дел ЕС в понедельник относительно использования прибыли от замороженных российских активов для поддержки Украины.
Боррель заявил перед началом очередного министерского совещания в Брюсселе, что намерен добиться окончательного политического соглашения по использованию непредвиденной прибыли от замороженных российских активов. Он подчеркнул, что надеется на принятие решения, которое позволит использовать именно прибыль от активов России, а не сами средства, для укрепления возможностей финансирования оборонных нужд Украины.
Ранее в иностранных СМИ публиковались материалы, позволяющие оценить возможные последствия подобных решений для ЕС.
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