Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС сегодня могут договорить по поводу использования активов РФ

Крах экономики не остановит: в ЕС заявили, что хотят решить вопрос с активами РФ сегодня

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Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выразил надежду на достижение политического единогласия среди министров иностранных дел ЕС в понедельник относительно использования прибыли от замороженных российских активов для поддержки Украины.

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Боррель заявил перед началом очередного министерского совещания в Брюсселе, что намерен добиться окончательного политического соглашения по использованию непредвиденной прибыли от замороженных российских активов. Он подчеркнул, что надеется на принятие решения, которое позволит использовать именно прибыль от активов России, а не сами средства, для укрепления возможностей финансирования оборонных нужд Украины.

Ранее в иностранных СМИ публиковались материалы, позволяющие оценить возможные последствия подобных решений для ЕС.