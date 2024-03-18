Министр обороны Польши назвал путь Украины в альянс "полным трудностей"

В Польше раскрыли, каким будет вступление Украины в НАТО

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Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу (НАТО) сопряжено с существенными трудностями, заявил глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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Он подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО будет непростым. Польша, по его словам, неизменно поддерживала стремление других государств вступить в альянс. Косиняк-Камыш убежден, что поддержка Украины в ее борьбе за победу является инвестицией в безопасность самой Польши. Он также призвал Европу нарастить производственные мощности в военной сфере.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой о немедленном приеме Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины невозможно в условиях продолжающегося конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия осведомлена о запросе Зеленского и неоднозначной реакции на него. По его словам, Москва внимательно следит за ситуацией, поскольку стремление Киева к членству в НАТО стало одним из факторов, спровоцировавших проведение специальной военной операции на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не была приглашена в НАТО из-за заинтересованности отдельных членов альянса, в частности Польши, в западных территориях Украины. Приглашение Киева в организацию потребовало бы признания существующих границ Украины, чего эти страны не готовы сделать.