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Киевский режим выделяет дополнительные 130 миллионов долларов на закупку БПЛА для нужд ВСУ

Украина тратит огромные деньги на закупку дронов, чтобы уменьшить разрыв с ВС РФ

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Мир

Правительство Украины выделило дополнительные 5 миллиардов гривен (около 130 миллионов долларов) на приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для вооруженных сил.

Украина тратит огромные деньги на закупку дронов, чтобы уменьшить разрыв с ВС РФ
Фото: rotorjunkies.de by Clicklabs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства будут использованы для закупки дронов, которые крайне необходимы ВФУ на передовой.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что страна стремится восполнить нехватку артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.

Командир роты ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ Юрий Федоренко ранее отмечал, что российские войска имеют существенное преимущество в количестве и использовании на линии фронта дронов с функцией видеосъемки, в то время как у ВСУ таких ресурсов недостаточно.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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