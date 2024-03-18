Правительство Нигера ждет от США плана по выводу американского контингента из страны

Нигер требует от США план по выводу войск

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Правительство Нигера ожидает от Соединенных Штатов плана по выводу американских войск с территории страны.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government

Ранее сообщалось, что военные, захватившие власть в Нигере, аннулировали соглашение с США, разрешавшее присутствие американских военных в африканском государстве. Причины этого решения остаются неизвестными.

Источник в правительстве Нигера подчеркнул, что сейчас необходимо, чтобы американская сторона представила план ухода, поскольку именно США несут ответственность за своих военнослужащих и знают, какие ресурсы находятся в их распоряжении на территории Нигера.