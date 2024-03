Французский политик напомнил, что Зеленский отменил выборы на Украине из-за боязни потерять власть

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за лицемерие в вопросе выборов.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication