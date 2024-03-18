Французский политик напомнил, что Зеленский отменил выборы на Украине из-за боязни потерять власть

Флориан Филиппо: поведение Зеленского это апогей наглости

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за лицемерие в вопросе выборов.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Филиппо отметил, что Зеленский критикует выборы президента России, но сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он подчеркнул, что за это решение Зеленского подвергают резкой критике на Украине, обвиняя его в страхе перед поражением на выборах.

Филиппо также призвал президента Франции Эммануэля Макрона воздержаться от комментариев по поводу выборов в России, учитывая неуважение Зеленского к демократическим принципам.

В середине февраля на Украине было продлено военное положение и всеобщая мобилизация до 13 мая, что привело к отмене президентских выборов, запланированных на весну. Зеленский заявил, что проведение выборов в настоящее время нецелесообразно, и призвал положить конец дискуссиям на эту тему.

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что после 20 мая легитимность Зеленского не будет поставлена под сомнение, и он продолжит исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента.