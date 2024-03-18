Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за лицемерие в вопросе выборов.
Филиппо отметил, что Зеленский критикует выборы президента России, но сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он подчеркнул, что за это решение Зеленского подвергают резкой критике на Украине, обвиняя его в страхе перед поражением на выборах.
Филиппо также призвал президента Франции Эммануэля Макрона воздержаться от комментариев по поводу выборов в России, учитывая неуважение Зеленского к демократическим принципам.
В середине февраля на Украине было продлено военное положение и всеобщая мобилизация до 13 мая, что привело к отмене президентских выборов, запланированных на весну. Зеленский заявил, что проведение выборов в настоящее время нецелесообразно, и призвал положить конец дискуссиям на эту тему.
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что после 20 мая легитимность Зеленского не будет поставлена под сомнение, и он продолжит исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.