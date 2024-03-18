Жозеп Боррель заявил, что РФ нарушила обязательства перед ОБСЕ

Евросоюз выразил обеспокоенность решением России не допустить наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на президентские выборы.
В заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля отмечается, что это решение нарушает обязательства России перед ОБСЕ и лишает избирателей и государственные органы беспристрастной и независимой оценки выборов.
Ранее ОБСЕ выразила сожаление в связи с отказом России от приглашения наблюдателей на выборы. В свою очередь, МИД РФ заявил, что отсутствие наблюдателей ОБСЕ не повлияет на качество наблюдения за выборами.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова раскритиковала ОБСЕ, назвав ее недемократичной и непрозрачной организацией, которая сама не соблюдает принципы, которые требует от других стран.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.