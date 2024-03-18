Жозеп Боррель заявил, что РФ нарушила обязательства перед ОБСЕ

Евросоюз недоволен проведением выборов в России

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Евросоюз выразил обеспокоенность решением России не допустить наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на президентские выборы.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

В заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля отмечается, что это решение нарушает обязательства России перед ОБСЕ и лишает избирателей и государственные органы беспристрастной и независимой оценки выборов.

Ранее ОБСЕ выразила сожаление в связи с отказом России от приглашения наблюдателей на выборы. В свою очередь, МИД РФ заявил, что отсутствие наблюдателей ОБСЕ не повлияет на качество наблюдения за выборами.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова раскритиковала ОБСЕ, назвав ее недемократичной и непрозрачной организацией, которая сама не соблюдает принципы, которые требует от других стран.