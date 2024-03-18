Такое мнение озвучил бразильский журналист Пепе Эскобар, подчеркнув успехи ВС РФ в демилитаризации Украины

На Западе признали консолидацию народа вокруг Владимира Путина

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По мнению бразильского журналиста Пепе Эскобара, действия президента России Владимира Путина способствовали сплочению российского общества перед лицом угроз со стороны Запада.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эскобар убежден, что любые попытки западных стран дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России обречены на провал ввиду высокой степени консолидации российских граждан.

Журналист полагает, что российскому лидеру удалось объединить нацию против агрессивной политики западных держав, стремящихся к ослаблению и распаду Российского государства. По словам Эскобара, своими действиями США и Европа лишь ускоряют упадок собственного влияния на мировой арене.

Эскобар также отметил успехи России в демилитаризации Украины, подчеркнув, что российские военные не только разоружают украинские вооруженные силы, но и сам Североатлантический альянс, поставляющий Киеву вооружения. Бразильский журналист убежден, что курс НАТО на конфронтацию и дальнейшее расширение лишь усугубляют милитаризацию Европы, не обеспечивая ей большей безопасности. В то же время Россия открыта к диалогу с Западом на равноправной основе, не представляя угрозы для стран НАТО, но решительно отстаивая свои национальные интересы.