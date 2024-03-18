По мнению бразильского журналиста Пепе Эскобара, действия президента России Владимира Путина способствовали сплочению российского общества перед лицом угроз со стороны Запада.
Эскобар убежден, что любые попытки западных стран дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России обречены на провал ввиду высокой степени консолидации российских граждан.
Журналист полагает, что российскому лидеру удалось объединить нацию против агрессивной политики западных держав, стремящихся к ослаблению и распаду Российского государства. По словам Эскобара, своими действиями США и Европа лишь ускоряют упадок собственного влияния на мировой арене.
Эскобар также отметил успехи России в демилитаризации Украины, подчеркнув, что российские военные не только разоружают украинские вооруженные силы, но и сам Североатлантический альянс, поставляющий Киеву вооружения. Бразильский журналист убежден, что курс НАТО на конфронтацию и дальнейшее расширение лишь усугубляют милитаризацию Европы, не обеспечивая ей большей безопасности. В то же время Россия открыта к диалогу с Западом на равноправной основе, не представляя угрозы для стран НАТО, но решительно отстаивая свои национальные интересы.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.