Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С этой проблемой сталкиваются многие садоводы: пятна на листьях рассады
Бывший кандидат в президенты США обвинил американское ВПК в наживе
Проект о денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах внесли в Госдуму
Ученые назвали животных, которые переживут человечество
Вдова Грачевского поздравила покойного мужа с 75-летием
В МИД Грузии осудили проведение выборов президента РФ в Абхазии и Южной Осетии
Главные симптомы износа ремня ГРМ: что нужно знать владельцам автомобилей
Французский политолог назвал причины победы Владимира Путина
Гимнаст Маринов прокомментировал отказ от участия в отборе на Олимпиаду
Такое мнение озвучил бразильский журналист Пепе Эскобар, подчеркнув успехи ВС РФ в демилитаризации Украины

На Западе признали консолидацию народа вокруг Владимира Путина

1:14
Мир

По мнению бразильского журналиста Пепе Эскобара, действия президента России Владимира Путина способствовали сплочению российского общества перед лицом угроз со стороны Запада.

На Западе признали консолидацию народа вокруг Владимира Путина
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эскобар убежден, что любые попытки западных стран дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России обречены на провал ввиду высокой степени консолидации российских граждан.

Журналист полагает, что российскому лидеру удалось объединить нацию против агрессивной политики западных держав, стремящихся к ослаблению и распаду Российского государства. По словам Эскобара, своими действиями США и Европа лишь ускоряют упадок собственного влияния на мировой арене.

Эскобар также отметил успехи России в демилитаризации Украины, подчеркнув, что российские военные не только разоружают украинские вооруженные силы, но и сам Североатлантический альянс, поставляющий Киеву вооружения. Бразильский журналист убежден, что курс НАТО на конфронтацию и дальнейшее расширение лишь усугубляют милитаризацию Европы, не обеспечивая ей большей безопасности. В то же время Россия открыта к диалогу с Западом на равноправной основе, не представляя угрозы для стран НАТО, но решительно отстаивая свои национальные интересы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Санитарная зона на Украине должна начинаться с Житомирской области Дмитрий Плотников Путин по Украине имеет чёткий план действий, но не раскрывает его Любовь Степушова Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Главные симптомы износа ремня ГРМ: что нужно знать владельцам автомобилей
Французский политолог назвал причины победы Владимира Путина
Гимнаст Маринов прокомментировал отказ от участия в отборе на Олимпиаду
Кинологи рассказали о подробностях содержания мопса
ФСБ возбудила дело о терроризме в отношении бежавшего политтехнолога
Лолита вступилась за Леонида Агутина, которого обвинили в конфликте с певцом Shaman
Американский военный рассекретил данные о боях за Артёмовск
Члены жюри шоу "Маска" угадали, кто прятался под маской Арлекина
Народ Швеции недоволен вступлением страны в НАТО, церемония показала отношение людей к блоку
Экономист Лазаревский назвал стоимость сырья и климатические условия причиной роста цен на молочную продукцию в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников