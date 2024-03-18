Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдова Грачевского поздравила покойного мужа с 75-летием
На Западе признали консолидацию народа вокруг Владимира Путина
Главные симптомы износа ремня ГРМ: что нужно знать владельцам автомобилей
Гимнаст Маринов прокомментировал отказ от участия в отборе на Олимпиаду
Кинологи рассказали о подробностях содержания мопса
ФСБ возбудила дело о терроризме в отношении бежавшего политтехнолога
Лолита вступилась за Леонида Агутина, которого обвинили в конфликте с певцом Shaman
Американский военный рассекретил данные о боях за Артёмовск
Члены жюри шоу "Маска" угадали, кто прятался под маской Арлекина
Жак Сапир из Высшей школы социальных исследований назвал убедительной победу Владимира Путина на президентских выборах

Французский политолог назвал причины победы Владимира Путина

0:53
Мир

Эскалация напряженности вокруг украинского кризиса и риторика о потенциальном противостоянии с западными державами способствовали консолидации российского общества вокруг действующего президента Владимира Путина, одержавшего более убедительную победу на выборах главы государства, нежели прогнозировалось ранее.

Французский политолог назвал причины победы Владимира Путина
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Так расценивает итоги голосования французский политолог Жак Сапир из Высшей школы социальных исследований.

По мнению эксперта, развитие событий вокруг спецоперации на Украине и заявления о возможной конфронтации с НАТО вызвали патриотический подъем и единение граждан вокруг лидера страны. Это объясняет беспрецедентно низкую поддержку, оказанную другим кандидатам на президентский пост. Фактор внешней угрозы, как отмечает Сапир, стал катализатором для более масштабной, чем изначально ожидалось, победы Владимира Путина на выборах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Путин по Украине имеет чёткий план действий, но не раскрывает его Любовь Степушова ВС РФ наступают на запад от Авдеевки, на границе ВСУ несут большие потери Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Главные симптомы износа ремня ГРМ: что нужно знать владельцам автомобилей
Французский политолог назвал причины победы Владимира Путина
Гимнаст Маринов прокомментировал отказ от участия в отборе на Олимпиаду
Кинологи рассказали о подробностях содержания мопса
ФСБ возбудила дело о терроризме в отношении бежавшего политтехнолога
Лолита вступилась за Леонида Агутина, которого обвинили в конфликте с певцом Shaman
Американский военный рассекретил данные о боях за Артёмовск
Члены жюри шоу "Маска" угадали, кто прятался под маской Арлекина
Народ Швеции недоволен вступлением страны в НАТО, церемония показала отношение людей к блоку
Экономист Лазаревский назвал стоимость сырья и климатические условия причиной роста цен на молочную продукцию в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников