Жак Сапир из Высшей школы социальных исследований назвал убедительной победу Владимира Путина на президентских выборах

Французский политолог назвал причины победы Владимира Путина

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Эскалация напряженности вокруг украинского кризиса и риторика о потенциальном противостоянии с западными державами способствовали консолидации российского общества вокруг действующего президента Владимира Путина, одержавшего более убедительную победу на выборах главы государства, нежели прогнозировалось ранее.

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Так расценивает итоги голосования французский политолог Жак Сапир из Высшей школы социальных исследований.

По мнению эксперта, развитие событий вокруг спецоперации на Украине и заявления о возможной конфронтации с НАТО вызвали патриотический подъем и единение граждан вокруг лидера страны. Это объясняет беспрецедентно низкую поддержку, оказанную другим кандидатам на президентский пост. Фактор внешней угрозы, как отмечает Сапир, стал катализатором для более масштабной, чем изначально ожидалось, победы Владимира Путина на выборах.