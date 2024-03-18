Поднятие флага Североатлантического альянса под крики "Нет НАТО". Чем запомнилась официальная церемония в Стокгольме

Народ Швеции недоволен вступлением страны в НАТО, церемония показала отношение людей к блоку

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В Стокгольме состоялась официальная церемония поднятия флага НАТО, ознаменовавшая вступление Швеции в Североатлантический альянс в качестве 32-го члена. Мероприятие, прошедшее у здания парламента 20 марта, сопровождалось протестными выкриками части присутствующих, выражавших несогласие с этим шагом.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain

Король Карл XVI Густав, премьер-министр Ульф Кристерссон и спикер парламента Андреас Норлен выступили на церемонии. Однако их речи периодически заглушались скандированием лозунгов "Нет НАТО" со стороны протестующих. Крики несогласия также звучали во время поднятия флага альянса и исполнения государственного гимна.

Несмотря на проявления протеста, официальное вступление Швеции в НАТО уже было окончательно оформлено 11 марта, когда флаг страны был поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе.