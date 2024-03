Поднятие флага Североатлантического альянса под крики "Нет НАТО". Чем запомнилась официальная церемония в Стокгольме

В Стокгольме состоялась официальная церемония поднятия флага НАТО, ознаменовавшая вступление Швеции в Североатлантический альянс в качестве 32-го члена. Мероприятие, прошедшее у здания парламента 20 марта, сопровождалось протестными выкриками части присутствующих, выражавших несогласие с этим шагом.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain