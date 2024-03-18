Forbes: ВСУ испытывают серьезную нехватку живой силы

На Западе обратили внимание на нехватку людей в ВСУ

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Согласно публикации в журнале Forbes, украинские вооруженные силы испытывают серьезную нехватку боеспособных бригад.

Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В качестве примера приводится ситуация в районе села Работино Запорожской области, куда в качестве подкрепления была направлена 141-я бригада, сформированная летом 2023 года. Однако это подразделение не оснащено новыми танками и, по всей видимости, испытывает недостаток вспомогательных сил и тяжелой техники.

Издание отмечает, что в настоящее время в данном районе действуют лишь две украинские бригады — 65-я и 82-я, в то время как 47-я бригада была ранее передислоцирована под Авдеевку в ДНР. Журналисты Forbes подчеркивают, что подобная ситуация с 141-й бригадой служит напоминанием о трудностях Киева в равномерном оснащении всех подразделений после провального контрнаступления.

По оценкам Forbes, украинской армии не хватает десятков боеготовых бригад. Издание считает, что у Киева недостаточно новых соединений для проведения ротации войск, что ставит под сомнение возможность масштабных наступательных операций в ближайшее время.