Министр иностранных дел Литвы выразил мнение, что страны не смогут прийти к решению по поводу ввода войск на украину

Габриэлюс Ландсбергис: в ЕС вряд ли придут к консенсусу в вопросе отправки войск на Украину

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сомнения в возможности стран Евросоюза выработать единое коллективное решение об отправке войск на Украину.

Фото: www.flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Перед началом очередной встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе литовский министр заявил, что достижение консенсуса по размещению военных подразделений стран сообщества на территории Украины маловероятно. По его словам, ранее государства-члены не могли прийти к общему мнению даже по менее чувствительным вопросам.