Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер призвал Берлин и Париж объединить усилия для поиска мирного решения конфликта на Украине. По его мнению, учитывая тесные исторические связи с Россией, две страны могли бы сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации.
Шрёдер выразил убеждение, что конфликт на Украине принципиально разрешим, а поддержка Киева должна быть увязана с попытками найти дипломатическое решение.
Экс-канцлер также поддержал действующего главу правительства Олафа Шольца в его решении не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он выступил против представления Шольца как политика, ошибочно стремящегося к миру, подчеркнув, что мирное посредничество является задачей ответственного государственного деятеля.
Сам действующий канцлер неоднократно подвергался критике и давлению за свою позицию по поводу передачи дальнобойных ракет.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.