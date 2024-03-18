Герхард Шрёдер призвал Берлин и Париж объединить усилия для поиска мирного решения

Экс канцлер Германии: Берлин и Париж должны найти путь к миру для Украины

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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер призвал Берлин и Париж объединить усилия для поиска мирного решения конфликта на Украине. По его мнению, учитывая тесные исторические связи с Россией, две страны могли бы сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

Шрёдер выразил убеждение, что конфликт на Украине принципиально разрешим, а поддержка Киева должна быть увязана с попытками найти дипломатическое решение.

Экс-канцлер также поддержал действующего главу правительства Олафа Шольца в его решении не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он выступил против представления Шольца как политика, ошибочно стремящегося к миру, подчеркнув, что мирное посредничество является задачей ответственного государственного деятеля.

Сам действующий канцлер неоднократно подвергался критике и давлению за свою позицию по поводу передачи дальнобойных ракет.