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Верховный суд Белоруссии вынес обвинительный приговор по делу о геноциде

В Минске вынесен приговор умершему Владимиру Катрюку, участнику сожжения Катыни

0:52
Мир

В Верховном суде Белоруссии вынесен беспрецедентный приговор, признающий виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Владимира Катрюка, скончавшегося в 2015 году в Канаде.

В Минске вынесен приговор умершему Владимиру Катрюку, участнику сожжения Катыни
Фото: flickr.com by Brian Turner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это первый случай вынесения обвинительного приговора умершему лицу. Приговор вынесен в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Белоруссии в апреле 2021 года по факту геноцида населения БССР в период войны.

В ходе судебного разбирательства были установлены 12 эпизодов преступной деятельности Катрюка в составе 118-го батальона охранной полиции, включая его причастность к уничтожению жителей деревни Хатынь. Государственное обвинение требовало признать Катрюка виновным в совершении геноцида, без назначения наказания ввиду его смерти, что и было сделано судом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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