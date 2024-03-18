Верховный суд Белоруссии вынес обвинительный приговор по делу о геноциде

В Верховном суде Белоруссии вынесен беспрецедентный приговор, признающий виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Владимира Катрюка, скончавшегося в 2015 году в Канаде.
Это первый случай вынесения обвинительного приговора умершему лицу. Приговор вынесен в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Белоруссии в апреле 2021 года по факту геноцида населения БССР в период войны.
В ходе судебного разбирательства были установлены 12 эпизодов преступной деятельности Катрюка в составе 118-го батальона охранной полиции, включая его причастность к уничтожению жителей деревни Хатынь. Государственное обвинение требовало признать Катрюка виновным в совершении геноцида, без назначения наказания ввиду его смерти, что и было сделано судом.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.