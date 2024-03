Представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай ценит позицию Владимира Путина по Тайваню

Пекин высоко оценивает слова российского лидера Владимира Путина касательно тайваньского вопроса. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на пресс-брифинге в понедельник.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.