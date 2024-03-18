Представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай ценит позицию Владимира Путина по Тайваню

Китай оценил слова Путина по поводу Тайвання

Пекин высоко оценивает слова российского лидера Владимира Путина касательно тайваньского вопроса. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на пресс-брифинге в понедельник.

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По его словам, Китайская Народная Республика является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай, включая остров Тайвань, который рассматривается как неотъемлемая часть страны.

Ранее Путин выразил мнение, что попытки создать провокации вокруг Тайваня и введенные против Китая санкции в целях сдерживания его развития обречены на провал. Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин высоко ценит подобную позицию российского президента.

Отношения между материковым Китаем и островной провинцией Тайвань были прерваны в 1949 году после окончания гражданской войны, когда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение от Компартии Китая, перебазировались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов, а с начала 1990-х годов стороны стали взаимодействовать через неправительственные организации.