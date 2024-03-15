"Против русских мы все равно, что армия мажореток": французские офицеры раскритиковали заявления Макрона об отправки войск на Украину

Французские офицеры высказались против идеи Макрона отправить войска на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с резкой критикой после того, как высказался о возможности отправки европейских войск на Украину. Офицеры и эксперты в области обороны высказались против этой идеи, утверждая, что она неразумна и вызывает панику, сообщает EADaily.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Одни из них сравнили возможное участие европейских войск в конфликте на Украине с бесполезным мероприятием, заявив, что "против русских мы все равно, что армия мажореток".

Официальные представители Елисейского дворца пытаются оправдать Макрона, утверждая, что его заявления направлены на отправку "мощного сигнала". Однако многие военные и общественные деятели считают это решение необоснованным и опасным. Вместо того, чтобы демонстрировать силу, президент получил широкий круг критики как внутри Франции, так и за её пределами.