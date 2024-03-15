На Украине рассматривают вариант ограничения использования Telegram для ряда госслужащих

Telegram угрожает безопасности Украины и может быть ограничен на территории страны

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Украинские власти не планируют полную блокировку мессенджера Telegram на территории страны. Однако рассматривается возможность ограничения его использования для государственных служащих, имеющих доступ к секретной информации.

Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Об этом заявил руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Ранее некоторые официальные лица, включая представителя разведки Минобороны Украины и секретаря СНБО, высказывались о необходимости блокировки Telegram, называя его угрозой для безопасности государства.

По словам Коваленко, обсуждаются меры по безопасному использованию мессенджера военнослужащими, политиками и чиновниками с доступом к гостайне. Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отметил, что полный запрет является крайней мерой и может применяться только при критической необходимости.

Среди рассматриваемых властями идей — ограничение использования Telegram для госслужащих и блокировка более 300 каналов, которые спецслужбы считают пропагандистскими. Речь идет о запрете мессенджера на рабочих компьютерах чиновников, а также блокировке серверов через системы мониторинга и анализа сетей (DPI).

Ранее украинский центр по противодействию дезинформации сообщил о создании списка из 355 ресурсов в Telegram, якобы занимающихся распространением дезинформации, включая российские СМИ.