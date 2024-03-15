На Украине рассматривают вариант ограничения использования Telegram для ряда госслужащих

Украинские власти не планируют полную блокировку мессенджера Telegram на территории страны. Однако рассматривается возможность ограничения его использования для государственных служащих, имеющих доступ к секретной информации.
Об этом заявил руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
Ранее некоторые официальные лица, включая представителя разведки Минобороны Украины и секретаря СНБО, высказывались о необходимости блокировки Telegram, называя его угрозой для безопасности государства.
По словам Коваленко, обсуждаются меры по безопасному использованию мессенджера военнослужащими, политиками и чиновниками с доступом к гостайне. Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отметил, что полный запрет является крайней мерой и может применяться только при критической необходимости.
Среди рассматриваемых властями идей — ограничение использования Telegram для госслужащих и блокировка более 300 каналов, которые спецслужбы считают пропагандистскими. Речь идет о запрете мессенджера на рабочих компьютерах чиновников, а также блокировке серверов через системы мониторинга и анализа сетей (DPI).
Ранее украинский центр по противодействию дезинформации сообщил о создании списка из 355 ресурсов в Telegram, якобы занимающихся распространением дезинформации, включая российские СМИ.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.