Израиль рассматривает вариант привлечения ЧВК для обеспечения безопасности гумпомощи

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ЧВК будут сопровождать гуманитарные грузы в секторе Газа

1:00
Мир

Израиль изучает возможность привлечения сотрудников международных ЧВК для обеспечения безопасности при доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщают осведомленные источники американского телевизионного канала NBC News.

ЧВК будут сопровождать гуманитарные грузы в секторе Газа
Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

"Израиль изучает возможность привлечения членов международных частных военных компаний для защиты поставок гуманитарной помощи в Газу", — сообщает телеканал.

По данным телекомпании, представители Израиля в течение последних нескольких недель обсуждали этот вопрос с высокопоставленными чиновниками из США. Некоторые американские официальные лица выражают опасения по поводу присутствия вооруженных наемников или военнослужащих США на территории Газы и их участия в обеспечении охраны.

Согласно информации из тех же источников, израильская сторона уже контактировала с рядом частных военных компаний по данному вопросу. Кроме того, рассматривается возможность финансирования дорогостоящих услуг подрядчиков за счет средств других государств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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