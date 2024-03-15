Израиль рассматривает вариант привлечения ЧВК для обеспечения безопасности гумпомощи

ЧВК будут сопровождать гуманитарные грузы в секторе Газа

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Израиль изучает возможность привлечения сотрудников международных ЧВК для обеспечения безопасности при доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщают осведомленные источники американского телевизионного канала NBC News.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

"Израиль изучает возможность привлечения членов международных частных военных компаний для защиты поставок гуманитарной помощи в Газу", — сообщает телеканал.

По данным телекомпании, представители Израиля в течение последних нескольких недель обсуждали этот вопрос с высокопоставленными чиновниками из США. Некоторые американские официальные лица выражают опасения по поводу присутствия вооруженных наемников или военнослужащих США на территории Газы и их участия в обеспечении охраны.

Согласно информации из тех же источников, израильская сторона уже контактировала с рядом частных военных компаний по данному вопросу. Кроме того, рассматривается возможность финансирования дорогостоящих услуг подрядчиков за счет средств других государств.