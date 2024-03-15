Израиль рассматривает вариант привлечения ЧВК для обеспечения безопасности гумпомощи

Израиль изучает возможность привлечения сотрудников международных ЧВК для обеспечения безопасности при доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщают осведомленные источники американского телевизионного канала NBC News.
"Израиль изучает возможность привлечения членов международных частных военных компаний для защиты поставок гуманитарной помощи в Газу", — сообщает телеканал.
По данным телекомпании, представители Израиля в течение последних нескольких недель обсуждали этот вопрос с высокопоставленными чиновниками из США. Некоторые американские официальные лица выражают опасения по поводу присутствия вооруженных наемников или военнослужащих США на территории Газы и их участия в обеспечении охраны.
Согласно информации из тех же источников, израильская сторона уже контактировала с рядом частных военных компаний по данному вопросу. Кроме того, рассматривается возможность финансирования дорогостоящих услуг подрядчиков за счет средств других государств.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.