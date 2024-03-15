Президент США назвал Владимира Путина "бандитом"

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Байден оскорбил Путина во время прямой трансляции Белого Дома

2:11
Мир

В ходе праздничного мероприятия, транслировавшегося Белым домом, президент США Джо Байден обратился к членам Конгресса с призывом утвердить запрос об ассигнованиях для Украины. При этом он использовал резкие высказывания в адрес российского руководства, в частности назвав Владимира Путина "бандитом".

Байден оскорбил Путина во время прямой трансляции Белого Дома
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Администрация Байдена настойчиво добивается от законодательного органа одобрения выделения дополнительных средств для поддержки Киева в конфликте. Глава Белого дома прибегнул к резким высказываниям в адрес российского руководителя, стремясь склонить конгрессменов к утверждению соответствующего запроса.

Процесс согласования нового пакета помощи Украине пока не завершен, несмотря на заявления администрации об исчерпании возможностей для передачи военных ресурсов еще в декабре минувшего года. На текущей неделе Белый дом сообщил об изыскании средств для отправки Киеву боеприпасов на сумму 300 миллионов долларов, однако этой помощи, по оценкам, хватит ВСУ лишь на короткий срок.

Во время праздничного мероприятия, посвященного Ирландии, президент Байден призвал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины, не стесняясь в выражениях в адрес российского лидера Владимира Путина.

"Я уверен, что подавляющее большинство, извините, что я говорю это, но я думаю, большинство членов конгресса готовы исполнить свою часть. И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит", — заявил Байден.

Байден неоднократно прибегал к оскорбительной риторике в отношении российского лидера, ранее называя его "убийцей", "диктатором", "мясником" и "военным преступником". В Москве на подобные выпады традиционно реагировали сдержанно, ссылаясь на русскую пословицу "кто как обзывается, тот сам так называется". Сам Путин отвечал Байдену в том же духе, отмечая, что оценки других людей похожи на взгляд в зеркало. Вместе с тем, российский президент признавал, что Байден является более предпочтительным президентом США для России в силу своего опыта и прогнозируемости по сравнению с предыдущей администрацией.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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