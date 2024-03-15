Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас принял решение подать в отставку. Он передал заявление об уходе с поста премьер-министру Ингриде Шимоните, что было подтверждено пресс-службой правительства.
Согласно неофициальным данным из политических кругов, причиной отставки Анушаускаса стали разногласия с премьер-министром. Предположительно, Шимоните была недовольна некоторыми высказываниями министра обороны во время его недавнего визита в США, однако конкретные детали, вызвавшие ее недовольство, не разглашаются.
Кроме того, Анушаускас запросил встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой, намеченную на субботу. Вероятно, в ходе этой встречи будут обсуждаться дальнейшие шаги и процедура его отставки с поста главы Минобороны.
По неофициальной информации, преемником Анушаускаса может стать Лауринас Касчюнас. В данный момент он занимает должность председатель комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.