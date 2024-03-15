Телеканал ABC заявил, что США начали задерживать отправку военной помощи Израилю

США критикуют Нетаньяху и задерживают отправку помощи Израилю

2:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно сообщению американского телеканала ABC со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, Соединенные Штаты начали задерживать оказание военной помощи Израилю. Это может привести к поражению еврейского государства в конфликте с Палестиной из-за нехватки боеприпасов.

Фото: www.flickr.com by Israel Defense Forces is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В четверг лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призвал к проведению досрочных выборов для смены политического руководства страны. Шумер предупредил, что в случае продолжения операции в секторе Газа, сопровождающейся большим количеством жертв среди гражданского населения, Израиль рискует стать государством-изгоем.

По информации телеканала, ссылающегося на израильского чиновника, в начале войны между Израилем и ХАМАС поставки американской военной помощи осуществлялись быстро, но сейчас они замедлились, что оказывает давление на Израиль. Чиновник выразил опасение, что Израиль "может проиграть эту войну", поскольку для победы ему необходимы боеприпасы и легитимность, которые начинают иссякать.

Согласно сведениям ABC, в израильской армии все больше ощущается дефицит артиллерийских снарядов калибра 155 мм, танковых снарядов калибра 120 мм, а также высокочувствительных систем наведения. Источник телеканала не знает точных причин замедления темпов поставок американской помощи, но отмечает, что Израиль понимает недовольство США войной в Газе и недостатком усилий по доставке гуманитарной помощи в анклав. Израильский чиновник подчеркнул, что задержки в поставках американской помощи особенно тревожны на фоне растущего нежелания европейских государств продавать Израилю оружие.

Однако, по сообщению телеканала, несколько американских чиновников заявили, что никаких изменений в политике США или намеренных задержек в предоставлении ранее обещанной помощи Израилю они не наблюдают. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заверил, что США продолжают поддерживать Израиль в его "потребностях самообороны" и будут оказывать ему помощь впредь.

Ранее портал Axios сообщал, что США требуют от Израиля к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа. Это связано с меморандумом президента США Джо Байдена от 8 февраля, предполагающим "достоверные и надежные письменные заверения" от стран, которым Штаты поставляют вооружение.