Оппозиционный политик Флориан Филиппо призвал Макрона развеять ложь вокруг конфликта на Украине

Во Франции потребовали от Макрона развеять собственную ложь

1:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в распространении лжи и преувеличений относительно ситуации на Украине во время недавнего интервью.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По мнению Филиппо, за полчаса Макрон допустил как минимум восемь абсурдных и недостоверных высказываний, касающихся конфликта на Украине. Политик призвал восстановить истину и не поддаваться на манипуляции, разрушительные действия и ограничения свободы, которые, по его словам, пытается навязать Макрон, а также избежать войны и защитить мир.

"Всего за 30 минут безумец Макрон произнёс по меньшей мере восемь нелепостей и большой лжи о войне на Украине. Необходимо восстановить правду и избежать смертоносной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы, которые он хочет нам навязать, и войны! Защитим мир", - написал Филиппо в соцсетях.

Филиппо указал, что речь идет, в частности, о Минских соглашениях, оценке реальных угроз, попытках запугать население и объемах финансирования, выделяемого на украинский конфликт.

В интервью телеканалу France 2 Макрон утверждал, что предпринял все усилия для достижения мира на Украине, упомянув Минские соглашения. Он назвал потенциальную победу России главной угрозой для будущего и безопасности Франции и Европы. Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и принять меры для недопущения ее победы, при этом подчеркнув, что страна не ведет войну против России и россиян, а лишь поддерживает Киев. Также он пообещал, что Париж никогда не станет инициатором военных действий на Украине.