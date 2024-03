В ООН надеются, что ЦАХАЛ обойдется без силовой операции в Рафахе

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил серьезную озабоченность в связи с возможной наземной операцией Израиля в Рафахе.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice