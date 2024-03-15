В ООН надеются, что ЦАХАЛ обойдется без силовой операции в Рафахе

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ООН обеспокоена последствиями возможной операции в Рафахе

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Мир

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил серьезную озабоченность в связи с возможной наземной операцией Израиля в Рафахе.

ООН обеспокоена последствиями возможной операции в Рафахе
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

По его словам, такие действия могут привести к катастрофическим последствиям для палестинского населения сектора Газа и ухудшению гуманитарной обстановки в регионе.

Накануне военно-политический кабинет Израиля одобрил план проведения операции в Рафахе, ставшей основным пунктом размещения беженцев из других частей палестинского анклава.

Дюжаррик выразил надежду, что удастся избежать эскалации конфликта. Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры между сторонами, и есть шанс достичь договоренности о прекращении огня. Представитель Генсека ООН призвал стороны проявить сдержанность и не предпринимать действий, которые могут спровоцировать дальнейшее обострение ситуации и усугубить страдания мирного населения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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