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Эммануэль Макрон вновь заявил, что его страна, наряду с Германией и Польшей не станут отправлять войска на Украину

Власти трех европейских государств не будут отправлять свои войска на Украину

2:32
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна, наряду с Германией и Польшей, не стремится к эскалации конфликта на Украине.

Власти трех европейских государств не будут отправлять свои войска на Украину
Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Эти заявления прозвучали во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском, транслировавшейся из Елисейского дворца.

Макрон объявил о твердой решимости трех стран делать все необходимое для недопущения победы России в украинском конфликте. При этом он подчеркнул, что они продолжат оказывать поддержку Украине, но никогда не возьмут на себя инициативу какой-либо эскалации.

Накануне в телеинтервью Макрон также заверял, что Франция не станет инициатором военных действий на Украине, но готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и принять меры для ее поражения.

После февральской конференции по поддержке Украины в Париже Макрон сообщил о договоренности в ЕС создать "коалицию глубоких ударов" для поставок Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он заявил о готовности Франции сделать все, чтобы Россия не выиграла эту войну, и упомянул обсуждение возможности отправки войск на Украину, хотя консенсус пока не достигнут.

Слова Макрона о потенциальной отправке войск на Украину вызвали критику со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил внутри Франции, обвинивших его в легкомысленном втягивании страны в конфликт.

Вскоре Олаф Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус исключили возможность отправки своих военнослужащих на Украину, а также стран НАТО в целом. Шольц вновь отверг планы поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

В Кремле отметили, что им известна позиция Макрона о нанесении России стратегического поражения на Украине, но ряд стран сохраняет трезвую оценку опасности прямого вовлечения в горячий конфликт, что не в их интересах.

Президент РФ Владимир Путин предположил, что антироссийские выпады Макрона могут быть связаны с обидой на Россию за якобы вытеснение Франции из Африки, хотя на самом деле африканские страны самостоятельно выбирают сотрудничество с российскими компаниями.

Путин также предупредил, что ввод европейского контингента на Украину не изменит ситуацию, но приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции "красных линий" в отношении Украины, Путин заявил, что и у России их не будет против государств с таким подходом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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