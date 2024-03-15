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Офис президента Украины попытается легитимизировать его власть в обход решения Конституционного суда

Власть Зеленского хотят легитимизировать в обход Конституционного суда

2:15
Мир

Находящийся под стражей по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждает, что офис президента Украины Владимира Зеленского предпримет попытку узаконить продление его полномочий после истечения срока 20 мая, обходя решение Конституционного суда страны.

Власть Зеленского хотят легитимизировать в обход Конституционного суда
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее Дубинский заявлял, что полномочия Зеленского истекают 21 мая и не могут быть продлены. Эту позицию поддержал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Украинские СМИ сообщали, что офис Зеленского готовил обращение в Конституционный суд для разъяснения вопроса о легитимности президента после 20 мая, однако сам суд опроверг получение такого запроса. Тем не менее, Зеленский уже сформировал комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КС от президента.

Дубинский предположил, что в офисе президента могут попытаться сохранить за Зеленским полномочия без решения Конституционного суда, так как в противном случае эти полномочия будут утрачены. Он пояснил, что причиной нежелания обращаться в КС может быть статья 108 Конституции, согласно которой после истечения срока президент становится исполняющим обязанности до вступления в должность новоизбранного главы государства. Однако, по мнению Дубинского, статья 112 предусматривает, что исполняющий обязанности президента, которым станет спикер парламента после 20 мая, точно потеряет полномочия.

Речь идет о таких полномочиях, как обращения к народу, назначение внеочередных выборов Рады или прекращение ее работы, назначение и увольнение генпрокурора, формирование половины состава КС и Совета Нацбанка Украины.

В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому запланированные на весну президентские выборы не состоятся. Зеленский заявлял, что выборы сейчас неуместны, и призвал поставить точку в этом вопросе.

В Центральной избирательной комиссии Украины заверили, что проблем с легитимностью Зеленского после 20 мая не возникнет, и он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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