Офис президента Украины попытается легитимизировать его власть в обход решения Конституционного суда

Находящийся под стражей по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждает, что офис президента Украины Владимира Зеленского предпримет попытку узаконить продление его полномочий после истечения срока 20 мая, обходя решение Конституционного суда страны.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication