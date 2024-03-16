Президент Латвии призывает к противостоянию с Россией, воспользовавшись известным латинским выражением "Карфаген должен быть разрушен". В социальной сети Х, он выразил полную поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в стратегии обращения с Россией, сообщает EADaily.
"Мы не должны устанавливать красные линии для себя. Мы должны определить их для России и не бояться их провести. Россия должна быть уничтожена", — отметил президент Латвии.
Президент Латвии использовал фразу "Russia delenda est!", адаптировав латинское высказывание "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен"). Этот призыв отсылает к действиям римского цензора Марка Порция Катона Старшего, который настаивал на необходимости уничтожения Карфагена.
Заявление президента Латвии вызвало критику со стороны определенных пользователей в социальных сетях. Некоторые из них высказали мнение о необходимости отставки президента Латвии. Также было отмечено, что действия некоторых европейских лидеров усложняют переговоры о мире, так как они постоянно стремятся провоцировать Москву.
Президент Латвии сделал свое заявление в ответ на выступление Макрона, который заявил, что поддержка Украины со стороны Франции не имеет "никаких ограничений" и "никаких красных линий". По словам французского лидера, Париж предпримет все необходимые меры, чтобы Россия не вышла победителем из текущего конфликта, включая возможную отправку войск на Украину.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.