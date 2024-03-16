Президент Латвии Ринкевичс, ненавидящий Россию, договорился до разрушения Карфагена

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Президент Латвии призывает к противостоянию с Россией, воспользовавшись известным латинским выражением "Карфаген должен быть разрушен". В социальной сети Х, он выразил полную поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в стратегии обращения с Россией, сообщает EADaily.

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"Мы не должны устанавливать красные линии для себя. Мы должны определить их для России и не бояться их провести. Россия должна быть уничтожена", — отметил президент Латвии.

Президент Латвии использовал фразу "Russia delenda est!", адаптировав латинское высказывание "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен"). Этот призыв отсылает к действиям римского цензора Марка Порция Катона Старшего, который настаивал на необходимости уничтожения Карфагена.

Заявление президента Латвии вызвало критику со стороны определенных пользователей в социальных сетях. Некоторые из них высказали мнение о необходимости отставки президента Латвии. Также было отмечено, что действия некоторых европейских лидеров усложняют переговоры о мире, так как они постоянно стремятся провоцировать Москву.

Президент Латвии сделал свое заявление в ответ на выступление Макрона, который заявил, что поддержка Украины со стороны Франции не имеет "никаких ограничений" и "никаких красных линий". По словам французского лидера, Париж предпримет все необходимые меры, чтобы Россия не вышла победителем из текущего конфликта, включая возможную отправку войск на Украину.