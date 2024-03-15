По настоянию Запада, Украина расходует выделяемые средства на покупку оружия, а не на собственное производство

Страны Запада не дают Украине тратить деньги на собственное производство оружия

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Американское издание Newsweek сообщило, что Западные страны не позволяют Киеву тратить средства на собственные оружейные предприятия.

Фото: defense.gov by U.S. Department of Defense is licensed under Creative Commons CC0 License

В статье издания говорится, что почти все деньги, которые выделяются для помощи Украине, расходуются в Америке. То есть страны Запада не поддерживают ВПК Киева, а добиваются того, чтобы Украина покупала их дорогое вооружение. Заметим, что производители оружия на Украине не имеют лицензии, чтобы экспортировать свою продукцию.

Издание подчеркивает, что предприятия Киева, специализирующиеся на вооружении, будут вынуждены уволить некоторый персонал и снизить уровень производства, если не будут поступать госзаказы. А это, в свою очередь, приведет к снижению боеспособности страны.

Согласно исследованиям ученых из Стокгольма, на сегодняшний день Украина является самым крупный покупателем вооружения за последние 5 лет.