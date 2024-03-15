Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
333,6 тысячи наблюдателей будут следить за ходом выборов
Как приготовить мясную лазанью в духовке
Московский девелопер заметил снижение спроса на новостройки
Владельцам рассказали, почему кошки иногда прячут свой нос
В МО заявили об уничтожении атаковавших Белгородскую область диверсантов ВСУ
Восьмилетняя дочь Игоря Николаева нарисовала портрет отца
Сделка Beacon Interactive: приобретение 4A Games и Zen Studios
Молодая семейная пара с Камчатки проголосовала прямо в ЗАГСе
Эксперты TUV выявили самые ненадёжные паркетники с пробегом
По настоянию Запада, Украина расходует выделяемые средства на покупку оружия, а не на собственное производство

Страны Запада не дают Украине тратить деньги на собственное производство оружия

0:54
Мир

Американское издание Newsweek сообщило, что Западные страны не позволяют Киеву тратить средства на собственные оружейные предприятия.

Страны Запада не дают Украине тратить деньги на собственное производство оружия
Фото: defense.gov by U.S. Department of Defense is licensed under Creative Commons CC0 License

В статье издания говорится, что почти все деньги, которые выделяются для помощи Украине, расходуются в Америке. То есть страны Запада не поддерживают ВПК Киева, а добиваются того, чтобы Украина покупала их дорогое вооружение. Заметим, что производители оружия на Украине не имеют лицензии, чтобы экспортировать свою продукцию.

Издание подчеркивает, что предприятия Киева, специализирующиеся на вооружении, будут вынуждены уволить некоторый персонал и снизить уровень производства, если не будут поступать госзаказы. А это, в свою очередь, приведет к снижению боеспособности страны.

Согласно исследованиям ученых из Стокгольма, на сегодняшний день Украина является самым крупный покупателем вооружения за последние 5 лет.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Очередной провал ДРГ у границ России, в Харькове уничтожена гостиница с наёмниками Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Последние материалы
Как приготовить мясную лазанью в духовке
Московский девелопер заметил снижение спроса на новостройки
Владельцам рассказали, почему кошки иногда прячут свой нос
В МО заявили об уничтожении атаковавших Белгородскую область диверсантов ВСУ
Восьмилетняя дочь Игоря Николаева нарисовала портрет отца
Сделка Beacon Interactive: приобретение 4A Games и Zen Studios
Молодая семейная пара с Камчатки проголосовала прямо в ЗАГСе
Эксперты TUV выявили самые ненадёжные паркетники с пробегом
Нарышкин назвал безумными мечтами слова Макрона об отправке военных на Украину
Страны Запада не дают Украине тратить деньги на собственное производство оружия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников