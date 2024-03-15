По утверждению американского генерала, первые за два года российские самолеты приблизились к воздушному пространству США

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США наблюдали за недавним полетом российских стратегических бомбардировщиков Ту-95

1:35
Мир

Вооруженные силы Соединенных Штатов внимательно следили за недавними полетами российских стратегических бомбардировщиков в районе Арктики. Об этом заявил генерал Грегори Гийо, возглавляющий Северное командование ВС США и Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

США наблюдали за недавним полетом российских стратегических бомбардировщиков Ту-95
Фото: www.photosight.ru by Alexandr Shukhov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам генерала, на прошлой неделе российские бомбардировщики Ту-95 впервые за два года совершили полет в направлении так называемого Фареро-Исландского рубежа, приблизившись к опознавательным зонам ПВО Канады и США. Гийо подчеркнул, что подобные действия российской стороны он не наблюдал на протяжении последних двух лет.

Отдельно отмечается, что маршрут стратегических бомбардировщиков отличается от обычного. До этого Ту-95 летали от запада к Аляске, а этот раз движение проходило через северо-восток, через Гренландию, Исландию и Великобританию.

Американский генерал утверждал, что союзники могли отслеживать перемещения российских самолетов благодаря сети радаров и обмену информацией между странами-участницами НОРАД и Европейского командования ВС США, особо выделив роль Норвегии. По его словам, российские бомбардировщики изменили курс перед входом в опознавательную зону ПВО США и Канады.

Тем временем, Министерство обороны России сообщало о плановых полетах стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Берингова и Чукотского морей в период с 7 по 12 февраля.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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