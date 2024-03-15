Ричард Дирлав: Великобритания находится в состоянии "серой войны" с Россией

В Британии шокировали заявлением о противостоянии с Россией

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В интервью Politico экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав сообщил о "серой войне" между Великобританией и Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

"Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас, как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведем серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом", — сообщил Дирлав.

В дополнение, Дирлав также высказал недовольство уровнем военных расходов в Великобритании, утверждая, что этого недостаточно для того, чтобы суметь отразить те угрозы, которые исходят от России и Китая.

Джон Хили заявил в начале марта, что Великобритания не подготовлена к противостоянию с Россией из-за своего уровня вооруженных сил.

В последние годы Россия неоднократно выражала тревогу по поводу увеличения мощи альянса в Европе. В столице Бельгии объясняют расширение НАТО целью "сдерживать российскую агрессию". Все же Президент Российской Федерации Владимир Путин, многократно подчеркивал, что Россия не планирует атаковать страны альянса, в то время как западные политики постоянно создают страх перед вымышленной российской угрозой, чтобы тем самым отвлечь граждан от внутренних проблем. Путин заявил, что страны Запада стали осознавать невозможность стратегического поражения России в конфликте с Украиной, поэтому им следует обдумать дальнейшие действия, в то время как Москва открыта к диалогу.