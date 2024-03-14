Жозеп Боррель заявил, что в следующие несколько месяцев станут решающими в конфликте

Боррель: Следующие месяцы станут решающими

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель убежден, что грядущие месяцы станут определяющими в противостоянии на территории Украины.

Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По его мнению, именно весенне-летний период текущего года окажется решающим для исхода конфликта перед наступлением осени.

Глава европейской дипломатии, ссылаясь на экспертные оценки, предполагает, что в летние месяцы можно ожидать масштабного наступления российских сил. Боррель подчеркнул во время визита в Вашингтон, что Украина не может позволить себе выжидать до следующих президентских выборов в США.

Евродипломат считает, что успех России в этом противостоянии будет иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов и системы союзнических отношений вокруг Вашингтона и Европы. По его словам, ни одна страна больше не сможет рассчитывать на поддержку США в случае возникновения конфликтной ситуации.

На данный момент Конгресс США, где большинство в Палате представителей принадлежит республиканцам, не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении дополнительных 60 миллиардов долларов для оказания помощи Киеву. Ранее выделенные средства были исчерпаны в декабре прошлого года, а части ранее объявленных пакетов военной поддержки поступают на Украину в рамках исполнения предыдущих контрактов.