Суд в США решил не прекращать дело о ненадлежащем хранении документов, заведенное против Дональда Трампа

Суд США не удовлетворил ходатайство Трампа

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Суд в США отклонил ходатайство защиты бывшего президента Дональда Трампа о прекращении дела, связанного с ненадлежащим хранением секретных материалов в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Судья Эйлин Кэннон подписала постановление об отказе удовлетворить запрос адвокатов Трампа о снятии обвинений в связи с неконституционной неясностью.

В марте специальный прокурор США Джек Смит, возглавляющий обвинение против Трампа по этому делу, предложил назначить судебное заседание на 8 июля, согласно распространенному судебному документу. Адвокаты экс-президента, в свою очередь, просят суд отложить слушания до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь, или, в качестве альтернативы, назначить дату 12 августа 2024 года.

Ранее Трамп требовал прекратить дело о ненадлежащем хранении документов после рекомендации спецпрокурора не начинать аналогичный процесс против действующего президента Джо Байдена. Бывший президент является фигурантом дела о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того как значительное количество документов, включая связанные с внешней политикой, было обнаружено в ходе обыска в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.