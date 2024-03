Рогов: Зеленский начал зачистку армии, опасаясь бунта

Согласно заявлению главы запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, Владимир Зеленский инициировал чистку в рядах украинской армии из опасений военного бунта.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication