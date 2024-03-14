Рогов: Зеленский начал зачистку армии, опасаясь бунта

Зеленский начал зачистку армии

Согласно заявлению главы запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, Владимир Зеленский инициировал чистку в рядах украинской армии из опасений военного бунта.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этому предшествовало получение российской стороной доступа к закрытому Telegram-ресурсу "Парабеллум", где представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов обсуждали возможность свержения действующей власти и командования ВСУ, а также планы создания радикальной партии с боевым крылом.

По словам Рогова, Зеленский принял решение о зачистке командного состава после того, как ему доложили о риске бунта. Ситуация обострилась на фоне отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Опасаясь военного переворота, Зеленский отдал приказ перебросить в Киев ближайшие к нему части спецназа.

Рогов отметил, что Украина сейчас напоминает "банановую республику", и любой переворот возможен только при согласовании с американскими или британскими кураторами. Однако ни тем, ни другим невыгодно одобрять попытку госпереворота, поскольку это снизит легитимность и без того нелегитимного режима на подконтрольной им территории.